Экономист заявил, что рубль способен укрепиться до 85 за доллар

Экономист и бывший глава банков «Открытие» и «ВТБ 24», а также министр финансов в 1997-1999 годах Михаил Задорнов предложил несколько способов укрепления российского рубля до отметки 85 за доллар. Об этом сообщает РБК.

Один из способов усилить отечественную валюту, по словам эксперта, заключается в возвращении валюты в Россию. Он отмечает, что самый простой для понимания, но сложный для реализации метод — это сокращение бюджетного и монетарного стимулирования, которое способствует росту спроса на импорт и ослаблению российской валюты. Это означает ужесточение фискальной и денежной политики, а повышение ставки Центробанка является одним из шагов в этом направлении.

Второй способ, предложенный Задорновым, заключается в контроле над продажей валюты со стороны экспортеров. Он отмечает, что правительство и Кремль уже договорились с экспортерами о продаже выручки неформально, но если такие договоренности не будут работать, Центробанку придется ввести четкие требования.

Кроме того, экономист считает, что важно решить проблему с зависшими в Индии рупиями. Российские компании получают оплату за экспорт в этой валюте, но из-за строгого валютного контроля не могут вывести ее из страны.

Также требуется контроль за дивидендами и другими доходами нерезидентов, а также за продажей иностранцами бизнеса и выводом валюты за границу. Задорнов подчеркивает необходимость строго соблюдать введенный правительственной подкомиссией лимит на сделки не более одного миллиарда долларов в месяц.

Эксперт заключает, что при частичном решении этих проблем и при возврате цен на сырье к прежнему уровню, рубль должен укрепиться до отметки 85 за доллар. При этом это не будет временным явлением, а возвращением к равновесному уровню.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.