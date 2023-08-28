Мосбиржа обновила максимум с 14 августа

Индекс Московской биржи в понедельник вырос на 1,35%, до 3200,11 пункта. Это максимальное значение с 14 августа текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Росту индекса способствовали стабилизация ситуации на валютном рынке, повышение цен на нефть, а также старт сезона публикации финансовой отчетности российских компаний за первое полугодие 2023 года.

Лидерами роста стали акции металлургических и горнодобывающих компаний. Индекс металлургического сектора MOEXMM показал лучшие результаты дня и вырос на 2,36% благодаря активности инвесторов.

По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе индекс Мосбиржи продолжит консолидацию в диапазоне 3200-3025 пунктов. Дальнейший рост возможен в случае ослабления рубля и позитивной отчетности экспортеров.

В ближайшие дни ожидается публикация финансовых результатов крупнейших российских компаний, включая «Аэрофлот», АФК «Система», «Полюс», «Русгидро» и других. Это может определить дальнейшую динамику фондового рынка.

На прошлой неделе компания БКС уже прогнозировала, что индекс Мосбиржи достигнет отметки в 3180 пунктов.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.