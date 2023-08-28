В «Общественной потребительской инициативе» назвали причину роста цен на мясо и хлеб

Рост цен на хлеб и мясо в России связан не только с независящими от производителя факторами подорожания товаров, например, повышением стоимости импортных составляющих производственного процесса, но и с недобросовестными действиями самих производителей. Таким мнением в беседе с «Общественной службой новостей» поделился председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«Когда мы видим какие-то согласованные истории, когда одновременно дорожают все виды мяса, это вызывает серьезные вопросы. При том, что производство зерна в целом увеличивается и бьет очередные рекорды, то же самое можно сказать и по зерновой продукции. Это достаточно импортонезависимая отрасль, и мы видим опять же согласованные действия производителей зерна и производителей хлеба соответственно, связанные с увеличением цен», — сказал Павлов.

По его мнению, сложившаяся ситуация должна привлечь внимание со стороны антимонопольных органов, чтобы цены на продукты стабилизировались или уменьшились.

28 августа исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев заявил, что повышение отпускных цен на хлеб вызвано значительным ростом себестоимости производства.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян заметила подорожание мяса.