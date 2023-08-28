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Японцев призвали есть больше рыбы после сброса воды с Фукусимы

Премьер Кисида призвал японцев поддержать рыбаков и есть больше морепродуктов

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Kimiasa Mayama/Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал жителей страны поддержать рыболовов, добавив в рацион больше морепродуктов, передает ТАСС.

«Хотел бы попросить наших жителей также оказать им (рыболовам из Японии. — «Газета.Ru») поддержку, добавив в рацион больше различных морепродуктов, таких как, например, морские гребешки», — сказал он.

Премьер пообещал, что на неделе правительство огласит конкретный план поддержки национальной рыболовецкой отрасли, которая страдает из-за ситуации вокруг сброса с АЭС «Фукусима-1» воды, очищенной от радиоактивных частиц.

В частности, сильный удар по японским рыбакам нанес отказ Китая от импорта японских морепродуктов.

24 августа японская компания Tokio Electric Power (TEPCO) начала сброс первой партии очищенной от радиации воды с «Фукусимы-1». Ее перенаправляют в океан после разбавления с большим количеством морской воды, чтобы минимизировать содержание трития.

27 августа МИД Японии направил ноту Китаю из-за навязчивых звонков на тему сброса воды с АЭС.

Ранее в рыбе недалеко от «Фукусимы-1» не обнаружили следов опасных веществ.

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