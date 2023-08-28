Первый груз из РФ прошел транзитом через Иран в Саудовскую Аравию

Первый груз из России в Саудовскую Аравию проследовал по транспортному коридору через Иран. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на руководство национальной железнодорожной компании.

По данным агентства, транзитный поезд из 36 контейнеров с российским грузом впервые въехал в Иран через пограничный пункт Инче-Бурун. После прохождения таможни он отправился в иранский порт Бендер-Аббас. Конечная точка маршрута — саудовский город Джидда.

Межправительственное соглашение о создании транспортного коридора Север-Юг было подписано в 2000 году Россией, Индией и Ираном. Цель — сократить расстояние и стоимость грузоперевозок из Индии и Персидского залива в Европу.

Коридор позволяет сократить время транспортировки в два раза, если сравнивать с классическим способом доставки по морю через Суэцкий канал. Как отмечает агентство ТАСС новый маршрут сокращает время доставки более чем в два раза.

В середине августа в Венгрии предложили поставлять российский газ в страну через «Турецкий поток».

Ранее Туркмения предложила Евросоюзу исследовать транзитные возможности Афганистана.