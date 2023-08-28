Сберу присвоили рейтинг на уровне ESG-II (a)

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Cберу ESG-рейтинг на уровне ESG-II(a), что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений, сообщает пресс-служба Сбера.

Сбер — первая и единственная российская компания, которой присвоен рейтинг уровня ESG-II(a), на текущий момент он является наивысшим среди присвоенных на отечественном рынке. Рейтинг агентства «Эксперт РА» присвоен Сберу впервые.

Агентство высоко оценило рост портфеля ответственного финансирования Сбера, а также наличие в линейке устойчивых и социально-ориентированных продуктов, регламентацию ESG-деятельности корпоративными политиками и процедурами и эффективное управление отраслевыми ESG-рисками.

«Сбер стал первой компанией в России, которой агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг уровня ESG-II(a) ― аналитики отметили наш высокий уровень эффективности в части управления ESG-рисками и соблюдение интересов широкого круга заинтересованных сторон при принятии ключевых решений. Радует, что позитивные оценки также получили наши экологические практики, программы по улучшению условий труда и развитию сотрудников, а также социальные, инклюзивные и просветительские проекты по финансовой грамотности», — рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Она добавила, что полученный рейтинг также подтверждает масштабный вклад Сбера в устойчивое развитие территорий присутствия и расширенные социальные программы для клиентов и сотрудников.