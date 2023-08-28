У российских нефтяников и газовиков могут возникнуть проблемы с уплатой налогов

Российские экспортеры энергоресурсов могут столкнуться с эффектом «ножниц Кудрина» из-за высокой волатильности курса рубля. Об этом сообщают «Ведомости».

Как пишут «Ведомости», причина в том, что между моментом получения выручки в валюте и начислением налогов на прибыль проходит время. Если за этот период рубль резко растет, то в долларовом эквиваленте компаниям приходится продавать больше валюты, чтобы купить рубли для уплаты налогов.

Это явление получило название «ножницы Кудрина» в середине 2000-х годов. Тогда при министре финансов Алексее Кудрине была введена схема, при которой налоги рассчитываются исходя из предыдущих курса и цен на сырье.

По мнению экспертов, в нынешней ситуации эффект «ножниц» будет особенно заметен из-за высокой волатильности рубля. Кроме того, у компаний могут возникнуть сложности с получением выручки из-за проблем с расчетами. В итоге они вынуждены будут продавать больше валюты, чем могут себе позволить.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.