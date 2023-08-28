Мосбиржа создаст платформу для pre-IPO до конца года

Директор Департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин заявил, что биржа до конца 2023 года разработает pre-IPO платформу для привлечения компаниями средств на внебиржевом рынке. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, после того как биржа запустила сервис для совершения сделок с акциями без листинга на внебиржевом рынке, компании начали присылать запросы о том, что хотели бы привлечь акционерный капитал на ранних стадиях.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи на следующей неделе может достигнуть отметки 3180 пунктов. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, комментируя снижение индекса Мосбиржи до 3132,07 пунктов на торгах в пятницу.

По словам Бабина, сдерживающим фактором для индекса российских акций остается окончание рабочей недели, когда многие воздерживаются от покупок бумаг или продают их, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.