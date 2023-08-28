Экономист оценил продажу банка «Точка» за 3 капитала

Банк «Траст» получил за продажу банка «Точка» сумму, эквивалентную трем капиталам банка, что говорит о высоком качестве работы с этим активом, заявил профессор, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Ордов отметил, что продажу банка «Точка» можно считать знаковым событием для рынка.

Одним из ключевых показателей успешности сделки он назвал продажу с мультипликатором – 3 к капиталу.

«Следует напомнить, что акции главного банка страны торгуются с мультипликатором отношения цены к балансовой стоимости капитала на уровне 1. А банк «Открытие» был продан с мультипликатором 0,7, что также считалось хорошим показателем. «Трасту» удалось продать АО «Точка» за сумму, почти в 3 раза превышающую капитал группы, что говорит о высоком качестве работы с этим активом и уверенности в нем со стороны инвесторов», – добавил профессор.

Сегодня банк непрофильных активов закрыл сделку по продаже 90,01% акций АО «Точка». Сумма сделки превысила начальную стоимость на аукционе на 68% и составила 41,5 млрд рублей.

«Объективно команда, которая работала над проектом, сделала из «Точки» полноценный банк, обеспечив ему лицензию и усилив компетенции. Важно, что мы бесшовно провели миграцию клиентской базы с «Открытия» на собственную лицензию «Точки». В итоге под управлением «Траста» количество клиентов выросло на 30%, и банк практически в три раза перевыполнил план по прибыли. Это привело к росту стоимости актива и его продаже за мультипликатор 3 к капиталу», — рассказал президент-председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.