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Financial Times сообщила об угрозе серьезного дефицита водных ресурсов в Европе

FT: засуха и плохая политика ведут к глобальной нехватке воды в Европе

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Shutterstock

Засуха и дефицит воды ведут к уменьшению урожайности в ряде европейских стран. Ситуация осложняется аномально жаркими температурами, участившимися лесными пожарами и плохой государственной политикой, сообщает британская газета Financial Times (FT).

По данным газеты, с 1976 по 2006 год количество и интенсивность засух в странах Европейского союза выросли примерно на 20% и в настоящее время продолжают расти. При этом эксперты предсказывают постоянное увеличение глобального спроса на пресную воду, который к 2030 году на 56% превысит доступное предложение.

Издание прогнозирует усиление беспорядков в Европе на фоне нехватки воды и приводит в качестве примера столкновения между фермерами во Франции и Испании, являющимися крупнейшими потребителями воды на континенте.

Сочетание плохой политики, корыстных интересов и быстрого изменения климата, считает Financial Times, скорее всего, еще больше усугубит ситуацию. Последствия дефицита воды ощутят не только фермеры, но и производители энергии, поскольку вода требуется для охлаждения атомных электростанций и для выработки гидроэлектроэнергии.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле призвали горожан экономить воду из-за угрозы засухи.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.

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