Китай ввел запрет ввозить мясо птицы с четырех российских птицефабрик

С 24 августа Китай прекратил импорт мяса птицы, выпущенного четырьмя российскими предприятиями, расположенными в Краснодарском и Ставропольском крае и Самарской области. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По словам представителя Россельхознадзора, российская сторона запросила КНР прояснить причины введения ограничений. Однако ответа от китайских властей пока получено не было. В ведомстве отметили, что во всех регионах, где находятся данные предприятия, не фиксировались случаи заболевания птичьим гриппом, также отсутствуют возможности для его распространения.

Как сообщил один из топ-менеджеров птицеводческой компании, экспорт в Китай может быть приостановлен и в том случае, если в птице обнаружится недопустимая концентрация опасных веществ, в частности, антибиотиков, а также при нарушении правил маркировки продукции.

Ранее сообщалось, что президент лесопромышленного холдинга Segezha Group Михаил Шамолин заявил, что цена поставки леса с северо-запада России в Китай снизилась с $120 до $20 за 1 куб. м.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.