Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эфиопия хочет использовать БРИКС для решения зерновой проблемы

Посол: Эфиопия в рамках БРИКС намерена решить зерновую проблему

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Поставки зерна на мировой рынок являются одной из проблем, над решением которых Эфиопия намерена работать в рамках БРИКС. Об этом заявил посол африканской республики в Москве Чам Угала Урят, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что черноморская зерновая инициатива оказалась политизирована. При этом трудности с поставками круп на глобальный рынок могут негативно отразиться на всех африканских государствах, подчеркнул представитель Аддис-Абебы.

«Нам нужно решить эту проблему как можно скорее», — сказал посол.

С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге прошел саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, Россия), по итогам которого было принято решение пригласить в организацию еще шесть государств. Как рассказал президент ЮАР Сирил Рамафоса, к изначальной «пятерке» присоединятся Эфиопия, Саудовская Аравия, Египет, Иран, Аргентина и ОАЭ.

Согласно официальной статистике, расширенный БРИКС станет обладателем около половины мировых запасов нефти. Объединение получит доступ к 44,35% всех запасов данного вида топлива, а его совокупная площадь достигнет 48,5 млн кв. км или 36% поверхности Земли.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях