Эфиопия хочет использовать БРИКС для решения зерновой проблемы

Поставки зерна на мировой рынок являются одной из проблем, над решением которых Эфиопия намерена работать в рамках БРИКС. Об этом заявил посол африканской республики в Москве Чам Угала Урят, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что черноморская зерновая инициатива оказалась политизирована. При этом трудности с поставками круп на глобальный рынок могут негативно отразиться на всех африканских государствах, подчеркнул представитель Аддис-Абебы.

«Нам нужно решить эту проблему как можно скорее», — сказал посол.

С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге прошел саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, Россия), по итогам которого было принято решение пригласить в организацию еще шесть государств. Как рассказал президент ЮАР Сирил Рамафоса, к изначальной «пятерке» присоединятся Эфиопия, Саудовская Аравия, Египет, Иран, Аргентина и ОАЭ.

Согласно официальной статистике, расширенный БРИКС станет обладателем около половины мировых запасов нефти. Объединение получит доступ к 44,35% всех запасов данного вида топлива, а его совокупная площадь достигнет 48,5 млн кв. км или 36% поверхности Земли.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.