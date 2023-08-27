Стало известно, какая валюта может заменить доллар

Активное применение санкций со стороны Вашингтона против ряда государств негативно повлияло на позиции американской валюты в мировой экономике. Как пишет немецкое издание WirtschaftsWoche со ссылкой на экономиста Герберта Дитера, США все активнее используют доллар в качестве инструмента политического давления.

Жесткие санкции в отношении России и Ирана заставили многие страны и крупные компании задуматься о рисках расчетов в американской валюте. Из опасений возможной блокировки средств они начинают активнее использовать другие валюты.

Это, по мнению экспертов, негативно сказывается на статусе доллара как основной мировой резервной валюты. В то же время растут позиции альтернатив — евро, юаня, фунта.

Однако наибольший потенциал, считает Дитер, имеет индийская рупия. Если Индия сохранит высокие темпы экономического роста и последовательную внеблоковую позицию, рупия сможет стать ведущей региональной валютой.

Эксперты предупреждают — геополитическая напряженность, вероятно, сохранится, оказывая влияние на валютные отношения. Это может способствовать дальнейшему снижению роли доллара на мировых финансовых рынках.

В конце этой недели в Конгрессе США оценили влияние БРИКС на американскую экономику.

Ранее стало известно, что доля доллара в международных расчетах в июле выросла до рекорда.