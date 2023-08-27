ПСБ открыл центр уличного баскетбола в Кемерово

ПСБ открыл в Кемерово центр уличного баскетбола, который стал вторым в Кузбассе и тринадцатым в России в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ - Детям», сообщает пресс-служба банка.

«Осознанное отношение к своему здоровью и любовь к спорту – то, что мы стремимся передать будущим поколениям, реализуя и поддерживая масштабные спортивные инициативы во всех регионах нашей страны. Наш проект «ПСБ - Детям» за четыре года с момента своего старта объединил сотни тысяч детей, подростков и взрослых любителей спорта в стремлении расти над собой, побеждать, закалять характер», — отметил на церемонии открытия председатель ПСБ Петр Фрадков.

По его словам, площадка «ПСБ - Детям», открытая год назад в Новокузнецке, приняла десятки спортивных соревнований разного уровня и стала излюбленным местом для активного отдыха жителей и тренировок профессиональных спортсменов.

«Я уверен, что с появлением центра уличного баскетбола в Кемерово в городе станет больше спортивных праздников и больше детей и взрослых смогут гордиться своими успехами в спорте и жизни», — отметил Фрадков.

Отмечается, что новый центр уличного баскетбола состоит из площадок для баскетбола 3х3 и 5х5 с универсальной разметкой и трибунами для болельщиков. Также спортивный объект включает пространство для занятий гимнастикой с уличными тренажерами. При этом доступ на площадку открыт для всех желающих. Ежегодно центр смогут посетить до 250 тысяч человек — как любителей спорта всех возрастов, так и профессиональных спортсменов.

«Создание условий для занятий спортом, строительство спортивных объектов и площадок – одно из главных направлений в работе команды Кузбасса. Мы работаем над тем, чтобы качественная спортивная инфраструктура была доступна всем жителям региона. Уверен, что площадка, построенная в рамках проекта «ПСБ – Детям», станет еще одним центром притяжения всех, кто занимается спортом и ведет активный образ жизни», — сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В конце торжественной церемонии открытия центра уличного баскетбола был дан старт Всероссийским соревнованиям по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».

Напомним, проект «ПСБ - Детям» реализуется банком при поддержке Российской федерации баскетбола (РФБ) и регионов с 2019 года.