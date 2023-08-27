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Российский экспорт удобрений в Европу за год вырос в пять раз

Прайм: дешевые удобрения из РФ начали создавать угрозу для промышленности ЕС

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Денис Абрамов/РИА Новости

Энергокризис в Европе привел к остановке многих предприятий по производству минеральных удобрений. Из-за скачка цен на газ отрасль оказалась на грани коллапса. Об этом сообщает агентство Прайм.

Уже в 2021 году ряд крупных компаний, таких как норвежская Yara International и британская CF Industries, вынуждены были ограничить выпуск продукции или закрыть целые заводы.

В этом году ситуация обострилась еще больше. По оценкам Fertilizers Europe, газ поглощает до 80% затрат отрасли. Многие предприятия в Германии, Польше, Франции и других странах либо остановили работу, либо сократили объемы производства.

В то же время экспорт российских удобрений в ЕС вырос в пять раз. Дешевые отечественные товары вытесняют европейских конкурентов. Власти Германии признали, что цены на продукцию отечественных предприятий выросли на 150%, а затраты — на 40%. Крупные концерны вынуждены были закрыть целые производства, уточняет издание.

Европа не в силах полностью отказаться от российских поставок из-за дефицита мощностей. Отрасли нужна срочная господдержка, чтобы предотвратить коллапс производства.

На прошлой неделе стало известно, что удобрения из РФ заполнили рынок Германии.

Ранее стало известно, что Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке.

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