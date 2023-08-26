В России спрогнозировали цены на нефть с 28 августа

Стоимость барреля нефти Brent с 28 августа по 3 сентября на торгах составит $84-86. Такой прогноз «Российской газете» дал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

По его словам, нефтяные котировки продолжат рост в случае понижательной коррекции доллара на мировом рынке.

«Несмотря на отсутствие драйверов для роста, нефтяные котировки поднимаются вверх. Вероятно, сокращение предложение нефти от ОПЕК+ пока перекрывает риски сокращения мирового спроса», — уточнил представитель банка.

По данным лондонской биржи ICE на 18.21 мск пятницы, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,06%, до $84,22 за баррель, а октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,95%, до $79,8.

23 августа стоимость фьючерсного контракта на нефть марки Brent с поставкой в октябре опускалась на 2,32% — до $81,95 за баррель. Таким образом, стоимость барреля Brent оказалась ниже $82 впервые с 24 июля. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре торговался на отметке $77,62 за баррель, снизившись на 2,32% по сравнению с предыдущим закрытием.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что в сентябре цена барреля нефти Brent составит $80-85.

Ранее в России спрогнозировали курсы доллара и евро на следующей неделе.