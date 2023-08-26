ВЭБ.РФ дал оценку ВВП России по итогам 2023 года

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам этого года может составить 2,7%. Такую оценку ТАСС дал главный экономист госкорпорации ВЭБ.РФ Андрей Клепач в кулуарах форума «Зерно Сибири».

Он уточнил, что такой рост может быть достигнут за счет увеличения потребительской активности в стране, объема инвестиций и развития промышленности.

«Наша оценка по росту ВВП в 2023 году — 2,7%. Во-первых, за счет потребления, растут услуги очень сильно. Инвестиции вырастут тоже где-то на 2,2%, промышленность растет неплохо, включая пищевку (пищевую — прим. ред.), машиностроение. Здесь восстанавливается не только оборонка, но и автомобилестроение, процентов 15, думаю, будет рост», — объяснил экономист.

Россия сейчас активно развивает новые рынки сбыта с дружественными странами, сказал Клепач. В том числе речь идет о договоренностях, заключенных по итогам саммита Россия — Африка.

«Я думаю, что будет выстраиваться логистика поставки и того же продовольствия не только для наших традиционных покупателей, [таких] как Египет, но и [для] других стран [Африки]. У нас все-таки есть серьезные перспективы роста экспорта и в Иран, Пакистан, Индию», — поделился эксперт.

Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ в II квартале 2023 года на уровне 4,9%.

Базовый прогноз Центробанка РФ предполагает, что по итогам 2023 года валовый внутренний продукт России увеличится на 1,5-2,5%. Министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов допустили рост ВВП России более чем на 2% по итогам года. Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития РФ, рост ВВП страны в 2023 году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году — 2%.

Ранее ЦБ РФ описал три сценария развития экономики России до 2026 года.