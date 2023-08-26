Стало известно, на что россияне этим летом брали займы до зарплаты

Число выданных россиянам займов «до зарплаты» этим летом выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков.

Он уточнил, что число предоставленных россиянам микрокредитов до зарплаты летом 2023 года увеличилось на 102% к лету 2022-го. В июне этого года россияне оформили почти в 2,8 раз больше микрозаймов, чем в июне прошлого года. В июле показатель вырос на 36,9% в годовом выражении. В августе прирост был максимальным — в 2,8 раза, или на 182%.

В этом году заемщики чаще всего брали деньги в долг на лечение. Так сделали 15,7% клиентов микрофинансовых организаций. На другие цели — текущие расходы, подарок, ремонт автомобиля — микрокредит оформили 10,4%, 10,3% и 6,4% заемщиков соответственно. Еще 12,2% не указывали конкретные цели микрокредита.

Средняя сумма займа до зарплаты за три месяца этого лета снизилась на 11,5% и составила 10 433 рубля. Летом прошлого года это значение достигало 11 783 рублей.

Займ до зарплаты выдается клиенту на условиях, что он погасит обязательства одним платежом до конца срока. Это микрокредит на сумму до 30 тыс. рублей сроком до 30 дней. По закону ставка по займу не может превышать 0,8% в день, или 292% годовых. Соответствующий закон был принят парламентом и подписан президентом России Владимиром Путиным еще в конце 2022 года, но в силу он вступил с 1 июля 2023 года. До этого ставки были на уровне 1% в день и 365% годовых.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже использовать микрозаймы для компенсации трат на авто.