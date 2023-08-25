В правительстве РФ заявили о неизбежном продолжении развития Крыма

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выразил уверенность, что по окончании специальной военной операции в Крыму произойдет инвестиционный бум. Его слова на Московском урбанистическом форуме передает РИА Новости.

«Крым будет развиваться – это неизбежно. В Крым уже много вложено. Да, СВО немного влияет. Думаю, что по окончании СВО инвестиционный бум расширится. Он будет точно развиваться», — сказал вице-премьер.

Хуснуллин напомнил, что до 2027 года была продлена программа социально-экономического развития Крыма. По его словам, с 2014 года в Крыму построено 552 объекта, еще порядка 500 объектов находится в работе.

До этого вице-премьер РФ заявил, что стоимость восстановления Крымского моста может составить 1–1,3 млрд рублей.

В декабре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что инвесторы реализуют на полуострове более 250 проектов и вложили в регион более 123 млрд рублей.

Экс-командующий силами НАТО в Европе, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявлял в интервью журналу Newsweek, что Запад хочет захватить Крым, поскольку он стремится установить контроль над судоходством в Черном море.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.