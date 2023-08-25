Финляндия выделила новый пакет помощи Украине

Финляндия выделила Украине пакет военной помощи на €94 млн. Об этом сообщается на сайте финского кабмина.

Уточняется, что на эти средства будет закуплена военная техника.

Совокупная стоимость всех поставленных на данный момент Финляндией Украине партий военной техники составляет около €1,3 млрд.

«По оперативным причинам и с целью обеспечить благополучную доставку помощи к месту назначения, дополнительная информация о составе партии, способе ее доставки или графике не будет предоставлена», — сообщили в правительстве Финляндии.

До этого премьер Финляндии Орпо заявил, что ЕС не может удовлетворить потребность Киева в снарядах.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.