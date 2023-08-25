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Стало известно, почему у банка БРИКС возникли сложности с проектами в России

Рябков: у банка БРИКС возникли сложности с проектами в России из-за линии Запада

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Новый банк развития БРИКС не отказывался финансировать проекты в России, сложности с этим возникли из-за линии Запада, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.

«Отказа Нового банка развития от финансирования проектов в России не произошло. Возникли сложности в реализации некоторых аспектов этой работы в силу санкционного прессинга западной враждебной нам группы», — отметил замминистра на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС.

Глава банка Дилма Руссефф 22 августа в интервью газете Financial Times заявила, что НБР приостановил все операции в России, чтобы избежать санкций. 27 июля «X» (бывший Twitter) написала, что НБР пока не рассматривает новые проекты в России. Банк «действует в соответствии с текущими ограничениями на рынках финансов и международных капиталов», а «любые предположения об обратном — необоснованны», объяснила Русефф.

Членами БРИКС являются Бразилия, РФ, Индия, КНР, Южная Африка. Саммит БРИКС прошел 22-24 августа в Йоханнесбурге. Форум стал первой очной встречей лидеров стран альянса за три года, правда, без президента РФ Владимира Путина. Российский лидер участвовал удаленно.

Ранее стало известно, что будет с БРИКС после вступления новых стран.

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