В Минэкономразвития предсказали благоприятное завершение года

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил в Ереване, что экономические показатели России в конце 2023 года «приятно порадуют», передает ТАСС.

«Мы весьма и весьма неплохо, учитывая тот объем вызовов, который перед нами стоит, проходим текущий год», — подчеркнул он.

По словам Решетникова, позитивные тенденции проявляются в сфере инвестирования, в росте доходов населения и потребительского спроса. Такие тенденции он объяснил рыночным характером российской экономики и ее интеграцией в глобальные процессы.

«Многие российские бизнесмены армянского происхождения крайне эффективны, многое делают для России, и очень важно, что одновременно с этим делают и для Армении. <..> Экономика — это доверие и настроение»», — подчеркнул он.

До этого «Известия» писали, что спрос на новостройки в РФ вырос на 50% из-за повышения ключевой ставки до 12%.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.