Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист спрогнозировал снижение стоимости доллара до 85 рублей

Экономист Клепач: в ближайшие годы курс доллара может опуститься до 85 рублей

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Главный экономист Внешэкономбанка РФ Андрей Клепач заявил, что в ближайшие годы курс доллара может упасть до 85-90 рублей. Соответствующее заявление было сделано им на форуме «Зерно Сибири», передает ТАСС.

«Если бы вся заработанная валюта была здесь, курс доллара был бы 70-80 рублей», — подчеркнул Клепач.

Рост стоимости доллара он объяснил мощным оттоком капитала.

До этого экономист Григорьев допустил укрепление рубля в сентябре 2023 года при валютных ограничениях.

Григорьев объяснил рост стоимости доллара тем, что российские компании и граждане достаточно активно вывозят капиталы за пределы страны после того, как Центральный Банк (ЦБ) отменил или ослабил часть введенных ранее ограничений.

По словам эксперта, еще одним фактором является то, что властям ослабление рубля было выгодно, поскольку оно позволило выполнять бюджетные обязательства за счет продажи валюты.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях