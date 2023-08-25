Экономист спрогнозировал снижение стоимости доллара до 85 рублей

Главный экономист Внешэкономбанка РФ Андрей Клепач заявил, что в ближайшие годы курс доллара может упасть до 85-90 рублей. Соответствующее заявление было сделано им на форуме «Зерно Сибири», передает ТАСС.

«Если бы вся заработанная валюта была здесь, курс доллара был бы 70-80 рублей», — подчеркнул Клепач.

Рост стоимости доллара он объяснил мощным оттоком капитала.

До этого экономист Григорьев допустил укрепление рубля в сентябре 2023 года при валютных ограничениях.

Григорьев объяснил рост стоимости доллара тем, что российские компании и граждане достаточно активно вывозят капиталы за пределы страны после того, как Центральный Банк (ЦБ) отменил или ослабил часть введенных ранее ограничений.

По словам эксперта, еще одним фактором является то, что властям ослабление рубля было выгодно, поскольку оно позволило выполнять бюджетные обязательства за счет продажи валюты.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.