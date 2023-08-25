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Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку

Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку на 250 базисных пунктов, до 16,5% годовых

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Shutterstock

Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку на 250 базисных пунктов до 16,5% годовых. Такое решение принял комитет по денежно-кредитной политике регулятора, сообщается на его сайте.

«Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального Банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции», — следует из сообщения.

По данным регулятора, в июле этого года годовой темп роста цен составил 14%. В июне он был на уровне 14,5%, в мае — 14%. В базовом сценарии в 2023 году инфляция прогнозируется в пределах 10-12%, в 2024 году – 7,5-9,5%, в 2025 году – 5,5-7,5%.

«При дальнейшем замедлении фактической инфляции и ее устойчивой части продолжится политика плавного и осмотрительного снижения базовой ставки», — сообщил Нацбанк.

Ранее ставка была на уровне 16,75% годовых.

Накануне Центральный банк Турции повысил ключевую учетную ставку на 750 базисных пунктов, с 17,5% до 25%.

ЦБ РФ 15 августа также поднял ключевую ставку: на 350 базисных пунктов до 12% годовых. «Газета.Ru» поднял , как это отразится на жизни россиян.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как повышение ключевой ставки ЦБ РФ повлияет на рынок недвижимости и что будет с ним осенью.

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