Компания UNIQLO заявила о неизменности статуса по деятельности в РФ

Японская компания UNIQLO заявила о «неизменности» статуса своей деятельности в России, передает РИА Новости.

По информации источника, работа компании в России по-прежнему приостановлена.

В марте 2022 года группа компаний Fast Retailing, управляющая брендом UNIQLO, объявила о решении о временной приостановке работы бренда в России.

22 августа 2023-го «Ведомости» писали, что сеть одежды расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в РФ. Сотрудники компании были уволены, японских менеджеров перевели в другие страны.

Fast Retailing является третьим в мире производителем повседневной одежды по объемам продаж после испанской INDITEX, владеющей брендом Zara, и шведской H&M.

В апреле в РФ закрылась одна из старейших в стране торговых сетей «Карусель» спустя 19 лет работы.

Ранее в России резко вырос импорт пива.