Индия и Россия нарастили объемы торговли крепким алкоголем

Министерство торговли и промышлености Индии сообщило о начале экспорта местного джина на российский рынок на фоне роста импорта водки из России в 3,6 раза, передает РИА Новости.

Сообщается, что за первую половину 2023 года Россия поставила в индию 750 тыс. дал (декалитров) водки. Индия же за два месяца (май-июнь) 2023 года поставила в РФ 130 тыс. дал джина, причем в 2022 году таких поставок не было.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев рассказал, что индийский джин Radico Khaitan поступает на массовый рынок, также поступает продукция более мелких производителей. Бутылка индийского джина в среднем стоит 3-4 тыс. руб. за 0,7 литра, что в 5-7 раз выше стоимости отечественной водки. В свою очередь, на российском рынке две трети занимают отечественные производители, а цена на их товар — около 1000-1100 рублей за литр.

По словам Ставцева, после того, как Запад «обрубил» России экспорт водки, российские компании стали искать новые рынки сбыта, одним из которых стала Индия. Лидерами экспортного сектора в этой сфере он назвал компании «Руст» и «Белуга Групп».

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