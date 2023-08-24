Доллар повысился до 94,87 рубля, юань – до 12,97 рубля

Доллар опустился до 94,87 рубля, юань – до 12,97 рубля, сообщается на сайте Мосбиржи.

Курс доллара расчетами «завтра» повысился на 61 копейку, до 94,87 рубля, юаня — на 7 копеек, до 12,97 рубля, евро – на 13 копеек, до 102,65 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что евро может стать дешевле доллара.

По словам экономиста, европейская экономика успешно функционировала благодаря дешевым ресурсам — прежде всего, нефти и газу. Их Евросоюз получал из России по невысокой цене. Сейчас этого не происходит, ЕС получает газ из США, и это топливо обходится значительно дороже, уточнил Григорьев. Он допустил, что в течение двух-трех лет будет невозможно работать с такими большими расходами.

Также выросли военные затраты Европы — как прямые, связанные с тем, что на Украину направляется вооружение, так и косвенные.

Сокращение финансирования бедных государств Восточной Европы также может привести к экономическим проблемам ЕС, считает он.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.