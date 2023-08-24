Украина и Молдавия упростили транзитное пересечение границы

Верховная рада Украины ратифицировала внесение изменений в соглашение между украинским и молдавским правительством о работе железнодорожного транспорта. Об этом сообщил украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, его слова передает Мининфраструктуры Украины на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Принятые изменения позволят осуществлять транзитные перевозки на участке Этулия (Молдавия) – Рени (Украина) — Джурджулешты (Молдавия) без трехдневной остановки в Рени.

«Эти изменения дают возможность значительно ускорить и увеличить железнодорожные грузоперевозки между Украиной и Молдовой, а также существенно повысить экспортный потенциал портов Дунайского кластера. Вместе с этим мы сосредотачиваем усилия над восстановлением и развитием инфраструктуры морских портов Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов», — сказал Кубраков.

Он добавил, что также изменения будут способствовать увеличению пропускной способности пунктов пропуска Фрикацей-Этулия и Рени–Джурджулешты.

23 августа украинский президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном развитие транзита продовольствия с территории Украины.

Ранее на Украине сообщили о намерении развивать ж/д сообщение с Молдавией.