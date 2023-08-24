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На рынке недвижимости Санкт-Петербурга зафиксирован ажиотажный спрос

РБК: спрос на жилье в Петербурге подскочил в два раза после подъема ставок

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге наблюдается резкий рост спроса на квартиры на вторичном рынке на фоне подорожания ипотеки. Об этом сообщает РБК.

По словам вице-президента Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленобласти Валерия Виноградова, в агентствах недвижимости число обращений увеличилось в 1,5-2 раза. «ажиотаж вызван желанием граждан успеть купить квартиры по еще действующим выгодным условиям ипотечного кредитования. После повышения ЦБ ключевой ставки с 8,5% до 12% годовых банки подняли ставки по ипотеке на 1,5-3 процентных пункта», — дополнил Виноградов.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отмечает, что теперь покупатели принимают решение о покупке за считанные дни вместо того, чтобы в течение длительного времени изучать варианты. Люди стремятся успеть оформить выгодные условия по одобренной ранее ипотеке. По словам президента Национальной палаты недвижимости Дмитрия Щегельского, банки-партнеры риелторских компаний устанавливают жесткие сроки - до 31 августа или 18 сентября - для покупки квартир по старым ставкам для клиентов с ранее одобренной ипотекой. ЦИАН считает, что средний платеж по ипотеке в Петербурге после повышения ставок вырастет с 70,5 тыс. рублей до 84,3 тыс. рублей в месяц. Это серьезная разница для семейного бюджета.

В то же время прогнозируют снижение спроса и цен на вторичное жилье уже в сентябре. По словам Виноградова, предложение может упасть на 20-25%, а цены — на 5%. Все будет зависеть от дальнейших решений ЦБ по ключевой ставке.

Недавно россиянам рассказали, что будет с ценами на квартиры после роста ставок по ипотеке.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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