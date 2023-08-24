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Новые санкции США затронули мать главы Чечни Кадырова

Минфин США: новые санкции затронули мать главы Чечни Кадырова

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Новые санкции США затронули мать главы Чечни Аймани Кадырову. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Всего санкционный список был расширен на 11 физических лиц из России. Также под ограничения попал международный детский центр «Артек».

24 августа в заявлении американского президента Джо Байдена на сайте Белого дома сообщалось, что об объявлении новых санкций в отношении Российской Федерации.

На прошлой неделе стало известно, что США, Япония и Южная Корея выразили готовность вводить новые санкции в отношении РФ и сокращать зависимость от российских энергоносителей.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что западные санкции в отношении России, введенные на фоне конфликта на Украине, не привели к каким-то конкретным результатам.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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