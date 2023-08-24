ЦБ Турции повысил учетную ставку до 25%

Центральный банк Турции повысил ключевую учетную ставку на 750 базисных пунктов, с 17,5% до 25%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Комитет решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее установить курс на дефляцию, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики», — говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС, решение турецкого Центробанка было неожиданным для большинства участников рынка. Эксперты прогнозировали повышение ставки максимум до 20%.

21 августа сообщалось, что курс турецкой лиры к доллару на торгах 21 августа опустился до исторического минимума, преодолев отметку в 27,2 лиры за доллар. По состоянию на 9:46 по мск курс лиры падал до 27,22 (-0,7%) лир за доллар. До этого стало известно, что лира вошла в тройку слабейших мировых валют наряду с российским рублем и аргентинским песо.

Ранее цены на бензин в Турции подcкочили на 20% за ночь.