Путин заявил об отсутствии альтернатив углеводородам в обозримой перспективе

Альтернатива нефти, газу и другим видам углеводородного топлива в мире в обозримом будущем отсутствует. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на встрече в формате »БРИКС плюс/аутрич».

Российский лидер указал на очевидность того, что в обозримой перспективе «альтернативы углеводородному топливу не просматриваются». Он согласился с необходимостью энергоперехода к низкоэмиссионной экономике, но обратил внимание на его тщательно выверенный характер, который будет учитывать национальные особенности и возможности стран.

Путин привел в своем выступлении подсчеты экспертов, согласно которым к 2050 году население Земли вырастет на 1,7 млрд человек. Соответственно, мировой спрос на энергию увеличится на 22%.

Президент подчеркнул важность использования всех видов энергоресурсов на основе внедрения новых чистых технологий, которые способны снизить углеродный след.

21 августа стало известно, что Запад покупает российскую нефть дороже потолка.

Ранее на Западе рассказали, как Россия обходит потолок цен на нефть.