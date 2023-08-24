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Доля доллара в международных расчетах в июле выросла до рекорда

SWIFT: доля доллара в мировых расчетах достигла 46% — рекорд за 5 лет

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Reuters

Доля доллара в международных расчетах в июле 2023 года увеличилась до 46,46%, что стало новым историческим максимумом. Об этом cообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные международной межбанковской системы SWIFT.

По информации SWIFT, доллар остается самой востребованной валютой для расчетов. В июле она увеличилась с 42% до 46,46%, За долларом следуют евро, британский фунт, японская иена и китайский юань. Однако доля евро в июле упала до исторического минимума в 24% после пика в 46% в 2012 году.

Эксперты объясняют укрепление позиций доллара кризисом в зоне евро. В то же время доля юаня в международных расчетах растет. В июле во второй раз в истории более 3% транзакций в SWIFT пришлось на китайскую валюту.

Несмотря на усилия ряда стран по дедолларизации, в частности группы БРИКС, нацеленной на расширение расчетов в национальных валютах, позиции доллара остаются стабильными.

По оценкам SWIFT, на долю валют стран Большой семерки в настоящее время приходится свыше 85% всех международных транзакций.

В начале недели евро предрекли ослабление к доллару.

Ранее Путин назвал необратимой дедолларизацию в БРИКС.

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