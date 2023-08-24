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ЦБ рассказал об украденных кибермошенниками миллиардах рублей у россиян

ЦБ: в период с апреля по июнь у клиентов банков похищено 3,62 млрд рублей

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В период с апреля по июнь текущего года у клиентов российских банков было похищено 3,62 млрд рублей. Об этом свидетельствует отчетность Центрального банка России.

Согласно данным регулятора, банки во втором квартале 2023 года зафиксировали 279,7 тыс. мошеннических операций.

Уточняется, что в этот же срок банкам удалось отразить 6,5 млн атак и сохранить на счетах клиентов 911 млрд рублей.

За второй квартал размер ущерба по операциям без согласия клиентов банков сократился на 6% относительно среднего значения предшествующих четырех кварталов, но при этом число мошеннических операций увеличилось на 28,5%.

Также ЦБ зафиксировал рост активности телефонных мошенников.

19 августа Telegram-канал Baza сообщил, что у директора административного департамента Министерства финансов Российской Федерации Владимира Штопа 23-летний телефонный мошенник выманил 3,8 млн рублей. В публикации отмечается, что данный случай произошел еще в марте 2023 года. Мошенник позвонил Штопу, назвался сотрудникам банка и предложил перевести деньги на «безопасный счет», чтобы защитить их от неизвестного, который пытался на имя чиновника оформить кредит по доверенности.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам обмануть.

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