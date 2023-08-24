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В первом полугодии Сбербанк выдал малому бизнесу более 270 млрд рублей онлайн

В Сбере сообщили, что 80% клиентов из числа малых предприятий кредитуются онлайн

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Depositphotos

Более 185 тыс. предпринимателей оформили кредит в интернет-банке «СберБизнес» в первом полугодии 2023 года. За 6 месяцев Сбербанк выдал малому и микробизнесу с помощью онлайн-сервиса 271 млрд рублей, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В Сбере отмечают, что чаще всего такие кредиты оформляли предприятия розничной торговли, сферы услуг, а также транспортные и логистические компании.
В тройку регионов — лидеров по числу полученных займов вошли Москва, Московская область и Краснодарский край.

По словам директора дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексея Шашкина, раньше кредитование малого бизнеса занимало до 10 дней: клиенту нужно было заполнить заявку в отделении банка, собрать множество документов, потом для подписания кредитного договора приходилось снова идти в офис — и только после этого деньги оказывались на счете.

«Теперь все намного проще: клиенты Сбера могут получить кредит за 3 минуты. Подать заявку в интернет-банке СберБизнес и получить одобрение можно в любое время суток, банк не требует вводить финансовые данные или предоставлять дополнительные документы», — рассказал Шашкин, уточнив, что сегодня 80% клиентов Сбера из числа малых предприятий кредитуются онлайн.

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