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«Отношусь скептически»: аналитик раскритиковал программу добровольных сбережений

Аналитик Голубовский: программа добровольных сбережений в России не нужна

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Shutterstock

В России есть достаточно много финансовых механизмов для накопления средств, поэтому в создании программы добровольных долгосрочных сбережений нет особой необходимости. Об этом телеканалу «360» сказал финансовый аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский.

Он отметил, что не все созданные финансовые механизмы, позволяющие гражданам делать накопления, работают так, как должны были. В качестве примера он привел накопительные программы в виде инвестиционного страхования жизни.

«Как правило, в ней высокие комиссии от самих страховых компаний и банков, а налоговые вычеты маленькие. Помимо этого, есть система пенсионных сбережений, которая вовсе полностью провалилась», — сказал аналитик.

По его мнению, российскому правительству нужно работать на благо экономики, что позволило бы увеличить доходы россиян.

«В таком случае россияне попросту не будут думать о том, как и где им хранить средства, чтобы они приумножались. А к таким «инновациям» от правительства я отношусь скептически», — заключил Голубовский.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Она заработает в январе следующего года и поможет вовлечь россиян в процесс инвестирования, считают в правительстве. Стать участником программы можно с 18 лет, для этого нужно будет заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом.

Накануне глава государства попросил Центральный банк России и кабинет министров сделать программу добровольных долгосрочных сбережений удобной и надежной для граждан.

Финансовый консультант Алена Никитина до этого сказала, что россиянам лучше вкладывать сбережения в недвижимость, передавала «Общественная служба новостей».

Ранее россиянам назвали три правила накопления сбережений.

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