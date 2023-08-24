Перевозчики попросили Мишустина ввести госрегулирование цен на дизельное топливо

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести государственное регулирование цен на дизельное топливо, а также зафиксировать его стоимость ниже 60 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо ассоциации.

Как отметил президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин, такие меры позволят сохранить рентабельность работы транспортных компаний. В противном случае, как говорится в письме, увеличится стоимость логистики груза, что приведет к подорожанию товара для потребителей.

Матягин добавил, что на некоторых АЗС в центральной и южной России дизельное топливо увеличилось в цене на 10% — до 68-70 рублей за литр. Такая ситуация образовалась из-за резкого роста цен на топливо в опте, а также из-за отмен скидок АЗС для водителей автомобилей.

В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ответ на запрос депутата Госдумы Антона Ткачева сообщила, что по российскому законодательству не предусмотрено госрегулирование цен на нефтепродукты, все происходит на рыночной основе.

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