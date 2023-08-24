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Фондовые торги в США завершились ростом ключевых индексов

Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в среду

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Shutterstock

Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в среду. Об этом сообщает «Интерфакс».

В центре внимания инвесторов была отчетность Nvidia Corporation, которую обнародовали уже после закрытия торгов в среду. С начала года капитализация разработчика графических процессоров и систем на чипе взлетела более чем в три раза из-за популярности технологий искусственного интеллекта.

Акции Abercrombie & Fitch Co поднялись на 23,5%. Американская розничная компания, которая специализируется на продаже повседневной одежды, увеличила выручку на 16% и улучшила годовые прогнозы.

Стоимость бумаг Toll Brothers, которая строит дома класса «люкс», повысилась на 3,9%.

Рыночная стоимость Urban Outfitters выросла на 3,1%, выручка сети магазинов одежды достигла рекордного уровня. Капитализация производителя парфюмерии Bath & Body Works поднялась на 3,8%.

Лидирующие позиции роста в индексе заняли акции Merck & Co, подорожавшие на 3,8%.

12 августа россиянам назвали неочевидную альтернативу долларам и евро.

Ранее стоимость биткоина за день выросла на 6% и превысила $29 тысяч.

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