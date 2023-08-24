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Движение судов по проливу Дарданеллы восстановили в одну сторону

Движение по Дарданеллам восстановили в одну сторону с севера на юг

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TVnet

Турецкий телеканал TRT Haber сообщил, что движение судов в проливе Дарданеллы восстановлено в одностороннем направлении с севера на юг. Однако в 03:30 местного времени 24 августа (совпадает с мск) пролив снова будет закрыт из-за возобновления тушения лесных пожаров в регионе. Ранее пролив был закрыт для двустороннего движения.

Пожар, о котором идет речь, начался в лесной зоне возле села Каядере в районе Чанаккале. Было эвакуировано около 1,2 тыс. жителей из девяти близлежащих населенных пунктов, а местным жителям запретили посещать лесную зону.

В борьбе с пожаром задействованы около 2700 человек, 639 единиц техники, 26 вертолетов и восемь самолетов, один из которых арендован у России. В некоторых частях района удалось локализовать возгорание.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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