В России создадут реестр утилизаторов отходов

В России принимают меры для ужесточения контроля за утилизацией отходов. Согласно информации газеты «Известия», полученной из источника в Министерстве природных ресурсов и экологии, с января 2024 года будет создан реестр специализированных утилизационных компаний. Целью этого реестра является вывод недобросовестных участников из тени и возможность отслеживания объемов утилизируемого мусора.

Производители и импортеры товаров будут обязаны заключать договоры с утилизаторами, включенными в реестр, либо создавать собственные утилизационные мощности. В противном случае, они должны будут выполнять требования концепции «Расширенной ответственности производителей» (РОП) и уплачивать экологический сбор.

Перед включением утилизаторов в реестр, их документы и информация будут проверяться территориальными отделениями Росприроднадзора на достоверность. Будут оцениваться наличие необходимого оборудования и производственных мощностей для утилизации отходов.

Правительство планирует регламентировать создание реестра с помощью проекта постановления.

После введения обновленной системы «Расширенной ответственности производителей и импортеров» с 1 января 2024 года, производители и импортеры будут нести полную ответственность за утилизацию упаковки. Доля упаковки, подлежащей утилизации, будет постепенно увеличиваться, и к 2027 году должна достичь 100%. Это означает, что производители будут обязаны утилизировать всю производимую упаковку, либо выплачивать экологический сбор.

Бизнес-сообщество имеет опасения относительно новых требований и опасается возможности монополизации рынка утилизации, пишет газета.

Введение реестра официальных утилизаторов отходов считается важным механизмом регулирования отрасли, говорится в материале издания. Так, ассоциация утилизаторов отходов «Клевер» поддерживает создание такого реестра, поскольку он обеспечит компаниям необходимость указывать реальные мощности, вести учет отходов и полученного вторичного сырья. Компании, не включенные в реестр, не смогут заниматься утилизацией упаковки и товаров, потерявших свои потребительские свойства. Это повысит ответственность всех, кто занимается отходами.

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