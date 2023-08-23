Годовая инфляция с 15 по 21 августа ускорилась с 4,66% до 4,88%, сообщает ТАСС со ссылкой на документ, подготовленный Минэкономразвития России.

Согласно обзору, темпы роста цен увеличились преимущественно за счет повышения темпов удорожания легковых автомобилей и строительных материалов.

В секторе услуг цены несколько снизились на фоне возобновления удешевления авиабилетов на внутренние рейсы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас идет много споров о реагировании на инфляционные риски, но российские власти всегда находили консенсус, найдут его и сейчас. Об этом глава государства сказал во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает Кремль.

На совещании президент отметил рост инфляционных рисков в стране и поручил правительству и Центральному банку держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику.

В начале августа Минэкономразвития в отчете «О текущей ценовой ситуации» сообщило, что в 2023 году инфляция составит 5,3%.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.