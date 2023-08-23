В России спрогнозировали рост спроса на загородные дома к осени

Спрос россиян на загородные дома комфорт-класса к осени вырастет на 16-20%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали в строительной компании «Дачный Сезон».

«В первую очередь это произойдет из-за вероятного удорожания ипотеки. Сейчас люди будут стараться построить дом побыстрее по выгодной процентной ставке. Пока после повышения ключевой ставки условия по ипотеке на загородные дома не изменились, осенью возможен рост ставок на 3-4 процентных пункта», — рассказал креативный директор СК «Дачный Сезон» Тимур Дасаев.

Возможна временная пауза в покупательской активности, но только из-за человеческого фактора, считает эксперт. Он уточнил, что спрос подстегивают страх потребителей перед дальнейшим увеличением ставок и удорожание строительства (логистики, материалов, работ). Кроме того, сказывается изменение в восприятии потребителей недвижимости за городом. Сейчас при принятии решения о покупке дома потребители рассматривают такие факторы, как автономность и безопасность. Раньше россияне руководствовались только соображениями комфорта и экологичности, уточил Дасаев.

«Компании начнут уменьшать маржинальность, чтобы стоимость строительства оставалась на прежнем или около того уровне. Однако, ипотека так и останется основным инструментом строительства и приобретения жилья у россиян», — добавил он.

По данным компании, спрос россиян на загородные дома с января по август 2023 года увеличился на 80%. Ставки по ипотеке на загородную недвижимость находятся в диапазоне 4-21% годовых.

Ранее «Дачный Сезон» спрогнозировал рост стоимости строительства загородных домов.