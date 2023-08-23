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Цены на «борщевой набор» в России начали снижаться

Евтухов: цены на «борщевой набор» в России начали снижаться

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Depositphotos

Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что в августе цены на «борщевой набор» начали снижаться. Об этом сообщает ТАСС.

«Все регионы отчитались и подтвердили, что в целом по состоянию на 14 августа 2023 года по большинству социально значимых товаров ситуация нормальная. Новый урожай плодоовощной группы хороший, поэтому цена на традиционно подорожавший в июле «борщевой набор» уже в начале августа начала снижаться», — сказал Евтухов.

При этом на Украине замечено подорожание продуктов «борщевого набора» в общей сложности на 30%. Также отмечается, что капуста, свекла и картофель еще не дорожают, но морковь, которая стоила около 14 гривен (29 рублей) за килограмм, на сегодняшний день стоит 25 гривен (51 рубль). Также килограмм свинины ранее в прошлом году стоил 123 гривны (250 рублей), а сегодня стоимость мяса выросла до 168 гривен (342 рубля).

Глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прокомментировал телеканалу ,что на стоимость продажи овощей влияет электричество, которое «добавило к стоимости продуктов 10%-15%, поэтому на Украине произошел скачок цен на продукты на 30%-35%».

Ранее «Газета.Ru» писала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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