Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китай на грани долгового кризиса из-за задолженности регионов

Caixin: «спрятанный долг» регионов угрожает финансовой стабильности Китая

close
100%
Shutterstock

Китайский финансовый портал Caixin сообщает об угрозе для экономики Китая из-за нарастающего «спрятанного долга» местных органов власти. По оценкам экспертов, у большинства создаваемых муниципалитетами компаний нет средств для погашения задолженностей.

Согласно исследованию швейцарского банка UBS, свыше 80% финансовых структур, созданных китайскими местными властями, не располагают достаточными средствами для выплаты процентов по долгам. Эти компании осуществляют заимствования для реализации инфраструктурных проектов, отмечает издание.

Объем неучтенных долговых обязательств местных администраций в Китае исчисляется триллионами долларов. Эксперты МВФ оценивают их в $4,5-10 трлн. По данным китайского Минфина, официальный долг муниципалитетов составляет $5,1 трлн. Однако реальные масштабы проблемы гораздо шире.

Ряд регионов уже столкнулись с нехваткой средств для обслуживания долгов и выплаты зарплат бюджетникам. Эксперты предупреждают, что ситуация угрожает финансовой стабильности всей страны.

Для решения проблемы Китаю необходимо реструктурировать долги и реформировать бюджетные отношения центра и регионов. Однако пока власти чаще прибегают к отсрочке выплат, подытожил Caixin.

В начале августа китайским экономистам запретили говорить о проблемах.

Ранее в США сообщили о «закате» 40-летнего экономического бума в КНР.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях