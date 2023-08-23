Китай на грани долгового кризиса из-за задолженности регионов

Китайский финансовый портал Caixin сообщает об угрозе для экономики Китая из-за нарастающего «спрятанного долга» местных органов власти. По оценкам экспертов, у большинства создаваемых муниципалитетами компаний нет средств для погашения задолженностей.

Согласно исследованию швейцарского банка UBS, свыше 80% финансовых структур, созданных китайскими местными властями, не располагают достаточными средствами для выплаты процентов по долгам. Эти компании осуществляют заимствования для реализации инфраструктурных проектов, отмечает издание.

Объем неучтенных долговых обязательств местных администраций в Китае исчисляется триллионами долларов. Эксперты МВФ оценивают их в $4,5-10 трлн. По данным китайского Минфина, официальный долг муниципалитетов составляет $5,1 трлн. Однако реальные масштабы проблемы гораздо шире.

Ряд регионов уже столкнулись с нехваткой средств для обслуживания долгов и выплаты зарплат бюджетникам. Эксперты предупреждают, что ситуация угрожает финансовой стабильности всей страны.

Для решения проблемы Китаю необходимо реструктурировать долги и реформировать бюджетные отношения центра и регионов. Однако пока власти чаще прибегают к отсрочке выплат, подытожил Caixin.

В начале августа китайским экономистам запретили говорить о проблемах.

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