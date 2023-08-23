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Андрея Пучкова назначили новым гендиректором ОСК

Минпромторг: Андрей Пучков назначен новым гендиректором ОСК

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Пресс-служба ВТБ/ТАСС

Новым гендиректором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) назначен Андрей Пучков, который ранее занимал должность первого зампреда правления ВТБ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Главы Минпромторга Денис Мантуров выразил надежду, что управленческий опыт Пучкова поможет скорой стабилизации финансового состояния государственного судостроительного холдинга.

Ранее занимавший должность первого заместителя председателя правления банка ВТБ Андрей Пучков покинул свою должность по причине перехода на другую работу.

До этого стало известно о переходе первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой с 1 августа 2023 года на должность советника главы Банка России. В Центробанке отметили, что Юдаева останется членом совета директоров и комитета финансовой стабильности регулятора. Она продолжает заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России. Кроме того, Юдаева взаимодействует с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам.

Ранее «Газета.Ru» писала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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