Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономический спад в Германии и Франции ускорился

S&P: индексы PMI в двух крупнейших экономиках ЕС упали до рекордных минимумов

close
100%
Global Look Press

Индекс деловой активности PMI в еврозоне в августе обвалился до 47 пунктов по сравнению с 48,9 пункта в июле — это минимальное значение с мая 2020 года, в разгар пандемии, согласно данным исследовательской компании S&P Global. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Особенно резко сократилась активность в сфере услуг, где PMI упал до 48,2 пункта с 50,6 пункта в июле. Это первое снижение индекса с декабря 2021 года. Отдельно агентство отметило снижение индекс в Германии он упал до 44,7 пункта с июльских 48,5, достигнув самого низкого уровня с мая 2020 года. Хотя аналитики прогнозировали значение в 48,5 пункта. Привлекло внимание издания и стагнация во Франции. По данным S&P Global рейтинг деловой активности второй по величине экономики еврозоны стагнирует на 32 месячных минимумах.

По словам главного экономиста Гамбургского коммерческого банка Сайруса де ла Рубиа, в III квартале экономика еврозоны может снизиться на 0,2%. На фоне стремительного ухудшения экономических показателей инвесторы полагают, что ЕЦБ может принять решение о приостановке дальнейшего повышения процентных ставок уже на ближайшем заседании 15 сентября.

«Цифры PMI усиливают позиции сторонников паузы в повышении ставок на сентябрьском заседании ЕЦБ», — считает экономист банка Natixis Дирк Шумахер.

В то же время опрошенные Bloomberg экономисты прогнозируют, что, несмотря на замедление экономики, ЕЦБ может повысить ставку в последний раз в сентябре, после чего будет вынужден полностью завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

В начале августа стало известно, что производство в Великобритании достигло минимума из-за спада спроса.

Ранее в США увидели признаки скорой рецессии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях