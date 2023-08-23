Экономический спад в Германии и Франции ускорился

Индекс деловой активности PMI в еврозоне в августе обвалился до 47 пунктов по сравнению с 48,9 пункта в июле — это минимальное значение с мая 2020 года, в разгар пандемии, согласно данным исследовательской компании S&P Global. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Особенно резко сократилась активность в сфере услуг, где PMI упал до 48,2 пункта с 50,6 пункта в июле. Это первое снижение индекса с декабря 2021 года. Отдельно агентство отметило снижение индекс в Германии он упал до 44,7 пункта с июльских 48,5, достигнув самого низкого уровня с мая 2020 года. Хотя аналитики прогнозировали значение в 48,5 пункта. Привлекло внимание издания и стагнация во Франции. По данным S&P Global рейтинг деловой активности второй по величине экономики еврозоны стагнирует на 32 месячных минимумах.

По словам главного экономиста Гамбургского коммерческого банка Сайруса де ла Рубиа, в III квартале экономика еврозоны может снизиться на 0,2%. На фоне стремительного ухудшения экономических показателей инвесторы полагают, что ЕЦБ может принять решение о приостановке дальнейшего повышения процентных ставок уже на ближайшем заседании 15 сентября.

«Цифры PMI усиливают позиции сторонников паузы в повышении ставок на сентябрьском заседании ЕЦБ», — считает экономист банка Natixis Дирк Шумахер.

В то же время опрошенные Bloomberg экономисты прогнозируют, что, несмотря на замедление экономики, ЕЦБ может повысить ставку в последний раз в сентябре, после чего будет вынужден полностью завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

В начале августа стало известно, что производство в Великобритании достигло минимума из-за спада спроса.

Ранее в США увидели признаки скорой рецессии.