Первый зампред правления ВТБ ушел с должности

Занимавший должность первого заместителя председателя правления банка ВТБ Андрей Пучков покинул свою должность по причине перехода на другую работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Андрей Пучков, занимавший должность первого заместителя президента — председателя правления ВТБ, покинул банк в связи с переходом на другую работу. В команде ВТБ он проработал более 20 лет», — сказано в сообщении.

До этого стало известно о переходе первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой с 1 августа 2023 года на должность советника главы Банка России. В Центробанке отметили, что Юдаева останется членом совета директоров и комитета финансовой стабильности регулятора. Она продолжает заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России. Кроме того, Юдаева взаимодействует с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам.

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