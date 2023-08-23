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Первый зампред правления ВТБ ушел с должности

Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул пост после 20 лет работы

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Пресс-служба ВТБ/ТАСС

Занимавший должность первого заместителя председателя правления банка ВТБ Андрей Пучков покинул свою должность по причине перехода на другую работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Андрей Пучков, занимавший должность первого заместителя президента — председателя правления ВТБ, покинул банк в связи с переходом на другую работу. В команде ВТБ он проработал более 20 лет», — сказано в сообщении.

До этого стало известно о переходе первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой с 1 августа 2023 года на должность советника главы Банка России. В Центробанке отметили, что Юдаева останется членом совета директоров и комитета финансовой стабильности регулятора. Она продолжает заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России. Кроме того, Юдаева взаимодействует с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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