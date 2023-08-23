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Nestle повысит цены на детское питание с сентября

«Ъ»: Nestle с сентября повысит отпускные цены на детское питание на 9%

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Shutterstock

Швейцарский производитель продуктов питания и напитков Nestle с сентября из-за девальвации рубля повысит на 9% отпускные цены на детское питание. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письма ритейлеров.

Речь, в частности, идет о заменителях грудного молока — NAN, Nestogen, Nestlе, Gerber, готовых завтраках — Nesquik, Cosmostars, «Хрутка», растворимых напитках из какао и т.д.

Компания объясняет повышение цен на детского питание серьезным снижением курса рубля — более чем на 30% с начала 2023 года.

В апреле этого года Nestle нарастил объем продаж на 5,6% в первом квартале (январь — март) 2023 года, до 23,5 млрд швейцарских франков ($26,5 млрд) на фоне повышения стоимости продукции на 9,8%.

Во второй половине февраля агентство РИА Новости со ссылкой на информацию двух представителей руководства Nestle писало, что компания не планирует полностью прекращать бизнес-деятельность на территории России.

Ранее одна из старейших в России торговых сетей «Карусель» закрылась после 19 лет работы.

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