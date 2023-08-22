Yandex N.V. перезапустит работу под новым названием

Холдинговая компания «Яндекса» — Yandex N.V. начала публиковать вакансии в социальной сети Linked (заблокирована на территории РФ), в которых говорится о перезапуске работы компании в 2024 году под новым названием.

«В рамках текущего переходного процесса <…> мы создаем новую компанию, которая будет позиционироваться как ведущий игрок на технологической сцене Европы и Ближнего Востока», — сказано в описании вакансий.

Уточняется, что сейчас Yandex N. V. формирует команду, которая «заложит основу для успешного запуска новой компании». Согласно описанию вакансий, новые сотрудники будут поддерживать существующий бизнес и способствовать развитию, созданию и приобретению проектов в области искусственного интеллекта.

В июне американская биржа NASDAQ решила не проводить принудительный делистинг (исключение ценных бумаг компании из котировального списка биржи) головной компании группы «Яндекс» — Yandex N.V.

21 августа сообщалось, что компания «Яндекс» перенесет серверы yandex.kz на территорию Казахстана.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в лояльности «Яндекса» России.