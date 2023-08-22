Мосбиржа запустила торги фьючерсами на акции «Башнефти»

С 22 августа на срочном рынке Мосбиржи начались торги поставочными фьючерсными контрактами на акции «Башнефти» (является дочерним предприятием «Роснефти»), лот выставлен в объеме одной акции, сообщила торговая площадка.

Отмечается, что кроме башкирской нефтяной компании, Мосбиржа также запустила торги фьючерсами на акции «Камаза», «Банка Санкт-Петербург», Московского кредитного банка и «М-Видео».

К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 года, а также в марте и июне 2024 года.

Расширение инструментов на ценные бумаги откроет новые возможности для реализации торговых стратегий, а также возможность хеджирования портфелей ценных бумаг для самого широкого круга инвесторов, говорится в сообщении биржи.

По мнению экспертов, запуск торговли фьючерсами на акции «Башнефти» свидетельствует об интересе инвесторов к этим бумагам, их высокой ликвидности и перспективах роста.

Так, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает акции «Башнефти» привлекательным активом для инвестирования.

«Компания поддерживает стабильный уровень добычи, обладает качественными мощностями нефтепереработки, неукоснительно придерживается утвержденной дивидендной политике», — констатирует инвестстратег.

По его словам, дополнительную поддержку акциям «Башнефти» оказывает тот факт, что акции материнской компании — «Роснефти», в настоящее время являются фаворитом российского рынка.

«Инвесторы учитывают эффективный контроль менеджмента «Роснефти» над издержками и высокие стандарты корпоративного управления», — рассказал Суверов.

Эксперт напоминает о том, что на прошлой неделе «Роснефть» завершила выплату итоговых дивидендов за 2022 год в размере 17,97 рублей за ценную бумагу.

Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за первое полугодие 2022 года, суммарный дивиденд «Роснефти» на акцию за 2022 год составил 38,36 рублей, а общая сумма средств на выплату — 406,5 млрд рублей, уточнил Суверов.